Rewe schafft Eigenmarke namens Wunderlinge

atObst und Gemüse, das nicht den gängigen Casting-Normen und Schönheitskriterien des Einzelhandels oder der Konsumenten entspricht, wird von Rewe International in Österreich künftig bei Adeg, Billa und Merkur unter dem Namen Wunderlinge vermarktet. Das Einzelhandelsunternehmen will damit die im Rahmen des Massenkonsums erlernte Wegwerfkultur unterbinden und verkauft zunächst Äpfel, Karotten und Erdäpfel, die zwar alle Qualitäts- und Geschmackstests überstehen, jedoch im Auge der Betrachter die Maßstäbe an Formvollendung und Wohlproportioniertheit nicht erfüllen und daher vom Handel nicht verkauft wurden, als Wunderlinge.