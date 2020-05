Rettungsanker Paid Content

Gelegentheits- zu Stammnutzern machen

iPhone-Apps sind für 40 Prozent der Unternehmen zentrale Träger ihrer Paid-Content-Strategie. In einer für den Verband gemachten Studie ist ausgewiesen, dass 20 Prozent der Zeitungsverlage den Paid-Content-Anteil an den Online-Umsätzen auf bis zu 40 Prozent ansteigend in den kommenden drei Jahren sehen. 35 Prozent gehen davon aus, dass der Anteil bezahlbarer Inhalte an den Digitalerlösen bis zu 15 Prozent ausmachen werden. Um diese Potenziale auch ausschöpfen zu können, sind differenzierte Angebote für unterschiedliche Nutzergruppen einzuführen. Doch zuvor gilt es noch, gelegentliche Newsportal-Nutzer zu regelmäßigen Besuchern zu machen. Denn, wie die BDZV-Studie zeigt, 15 Prozent der Nutzer sind für 75 Prozent der Visits und PageImpressions verantwortlich.