Rettung Selbstbeschränkung

Letzte Ausgabe Freitag

"News" war gegen die mitterlweile eingestellte Gratiszeitung ".ch" in der deutschsprachigen Schweiz von Espace Media Group und der Basler Zeitung Medien gegründet und positioniert worden. Die gegenwärtige wirtschaftliche Situation des Schweizer Werbemarktes macht eine profitable Fortführung des Titels in den beiden genannten Regionen unmöglich. Die letzte Ausgabe der beiden Regional-Titel erscheinen am kommenden Freitag.