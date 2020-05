Retts Empfehlungen

In den genannten vier Rubriken geht es um Theater-Aufführungen, Oper-Inszenierungen, Bücher, klassische Musik, Auszeichnungen, etc. In der Rubrik "Liebenswert" pflegt Rett augenfällige und unterstützenswerte Initiativen und Aktionen sowie engagierte Menschen. Darüber verweist sie im Blog auf ihr TV-Auftritte.



Retts Begleiter in die Blogsphere sind Monopol Medien und Super-Fi. Letzteres Unternehmen ist für die Ansehnlichkeit also das Design des Forums verantwortlich. Monopol Medien ist für das Konzept und die Blog-Betreuung sowie dessen Inhaltevertrieb via Twitter und Facebook und somit für die Reichweiten-Maximierung und Social Media-Bekanntheit verantwortlich.