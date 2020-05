at // News-Chefredakteur Atha Athanasiadis übergibt die Verantwortung für die Ressorts Leute und Style an Silvia Meister. Sie übernimmt diese Berichterstattungsbereiche zusätzlich zu ihren bisherigen Funktion als Chefredakteurin des Magazins First. Isabella Großschopf, bis dato Ressortleiterin News Leute, wird als freie Autorin weiterhin für das Magazin tätig sein.