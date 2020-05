Resolute Töchter

Dringende Valorisierungen

Erstens, um die Zurücknahme jener internen Mitteilung vom 22. Oktober 2009 in der die ORF-Geschäftsführung Gehaltsvalorisierungen in den Tochterunternehmen einfror. Zweitens: Betriebsvereinbarungen zu ermöglichen, womit fixiert würde, dass die jährlich ausgehandelten Kollektivvertragserhöhungen unverzögert als Ist-Gehaltserhöhungen für alle Mitarbeiter wirksam werden. Und drittens soll die "ORF-Konzern-Geschäftsführung geeignete Maßnahmen ergreifen, um die empfindlichen Reallohnverluste in jenen Tochter-Unternehmen, in denen es über Jahre keine Gehaltsvalorisierungen gegeben hat, zu kompensieren".