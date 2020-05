usa // Die dramatische Notwasserung der US Airways-Maschine im Hudson River vor New York fand auch in Social Media-Foren ihren Niederschlag. Die ersten Bilder waren auf TwitPic zu sehen. Janis Krums, Gast auf einer den Passagieren zu Hilfe eilenden Fähre, fotografierte mit seinem iPhone die Rettung und twitterte die Nachricht und veröffentlichte ein Bild auf TwitPic.