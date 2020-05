Renault Twingo Twitter-Strip

Denn je intensiver die Beteiligung per Tweets an dem Event ist, umso schneller und früher gibt es den Twingo im neuen Design zu sehen. Abgesehen von der damit gewählten Markenkommunikation und -interaktion zeigt die Twitter-Einbindung auch welche Zielgruppe, die in der Show auch erkennbar wird, Renault damit anpeilt.



Und der Twingo war nach weniger als 90 Minuten von seinem Erlenkönig-Kostüm befreit und im neuen Design zu sehen.



Die Idee zu diesem Social-Brand-Experience-Striptease hatte die Agentur We are social.