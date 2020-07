Renault fährt Content-Driven-Advertising-Kampagne

Über AutoScout24.at und durch Integration in das Fahrzeug-Angebot wird innerhalb eines themenspezifischen Umfeldes an der Verfeinerung und Filterung von Zielgruppen-Kontakten gearbeitet. Die Content-Awareness aus dem redaktionellen Umfeld wird nach Klicken des Inhalts der dann zum service- und informationsorientierten Werbemittel wird zu einer Conversion.



Roland Divos, Director Digital Media von OMD Österreich, ist überzeugt, dass die skizzierte Content Driven Advertising-Umsetzung paradigmatische Lösungen aufzeigt. "Erstens gibt es keine Medienbrüche in der User Journey. Zweitens setzt die Bedarfsentwicklung in der richtigen Zielgruppe sehr früh an. Und zwar noch lange bevor es zu einer gezielten Suchmaschinen-Suche gekommen wäre. Drittens sin die Streuverluste der hier integrierten Banner-Werbung viel geringer bei gleichzeitig viel höheren Interaktionsraten als üblich aufgrund der Zielgruppen-Vorselektion", argumentiert Divos für diesen Online-Media-Weg.



Boris Schärf und Jürgen Schmidt, die beiden Geschäftsführer von Contented Technologies, weisen die "Qualität derPerformance" dieser Renault Zoe-Kampagne und in Relation zu den üblichen Online-Werbeerfolgen als "signifikant gestiegen" aus.



Die operative Planung und Durchführung dieser Kampagne steuerte Content Garden.