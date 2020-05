Renault-Digital-Etat an Publicis Wien

Renault Österreich konsolidiert, wie man diesen Schritt auch nennen kann, mit dieser Entscheidungn den Kommunikationsetat bei Publicis Wien. Die Agentur liefert der Automarke neben den Konzeptionen und Layouts für die klassische Kommunikation auch jene, die in der digitalen Konsumentenansprache eingesetzt werden.



Publicis Sofia sorgt wiederum für die Programmierung der für die digitale Werbung notwendigen Werbemittel.



Beide Agentur-Schwestern arbeiten derzeit an einer Digitalpräsentation mit der der Werbe-Charakter der Marke, Dr Why, während der anlaufenden "Energy-Wochen" auftritt.

Credits:

Auftraggeber: Renault Österreich; Marketingdirektor: Veljko Belamaric, Samuel Bucket; Werbeleiterin: Judith Porstner;

Agentur: Publicis Wien/Publicis Sofia; Wien-Team - Geschäftsführerin: Elisabeth Pelzer; Kundenberatung: Elisabeth Pelzer, Petra Resch, Ernst Lenz; Creative Director: Christoph Ulbrich; Art Director: Ulrich Fuchs, Olivia Weise; Text: Christoph Ulbrich, Claudia Dlapa.