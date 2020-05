Relativ gross

USA Today gewinnt Reichweite

Die Zeitung konnte - so der Vergleich von Mediamark Research - vom Frühjahr 2008 zum Frühjahr 2009 ihre Reichweite um 3,4 Prozent ausbauen. Zwischen Herbst 2008 und Frühjahr 2009 legte die Reichweite um 2,9 Prozent zu. Zur Dimensionierung: in den USA leben derzeit 307,2 Millionen Menschen. Zum Vergleich: die Bild-Zeitung erreicht im ersten Quartal 2009 von Montag bis Freitag eine durchschnittliche tägliche Reichweite von 3,2 Millionen Leser in einem Medienmarkt mit 82,3 Millionen Menschen.