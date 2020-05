Reklame-Minister

at // Insgesamt 34,7 Millionen Euro investierten die Ministerien 2008 in die Werbe- und Medienbranche 2008. Das Infrastruktur- und Landwirtschaftsministerium steckten 6,2 und 4,6 Millionen Euro in Promotion von Inhalten. 2007 war die staatliche Kommunikationslust mit 27,6 Millionen Euro niedriger. Im Vorjahr übertraf das Spending-Volumen jenes von 2006, dem bisherigen Höhepunkt, deutlich. 2006 gaben die Ministerien für die mediale Unterstützung ihrer Anliegen 34,1 Millionen Euro aus. Die Grünen, auf deren Anfrage die Statistik entstand, erkären 2008 zum "teuersten Jahr in der Geschichte der Öffenlichkeitsarbeit der Regierung".