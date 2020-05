Reiter wird ORF-TVthek-Leiterin

atEva Reiter wurde zur Leiterin der Abteilung TO 1 bestellt. In dieser Funktion ist sie "federführend für die Leitung der ORF-TVthek und der Service-Seite ORF Insider verantwortlich. In ihrer neuen Funktion ist sie darüber hinaus für die "Planung, Vorbereitung, Gestaltung und Koordination der Rahmenbedingungen des Online- und Teletext-Angebots des ORF" verantwortlich.