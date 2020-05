Reiter wechselt zu Pulpmedia

Robert Bogner, Geschäftsführer von Pulpmedia holt Reiter als Online-Marketing-Manager in das Unternehmen. Reiter deckt das "gesamte Online-Spektrum ab" und deshalb wurde er in das Team geholt, kommentiert Bogner die Personalie.



Bei dem zuvor angesprochenen Weekend Verlag entwickelte Reiter, wie wiederum er erklärt, in den vergangenen drei Jahren "Magazine für den Tablet-Computer und baut den Online-Bereich der Verlagsgruppe auf".



Davor war er zwölf Jahre für die Privatradios wie Welle 1, City-Radio, Kronehit in den Bereichen Redaktion, Moderation, Produktion und IT-Management tätig.



atmedia.at