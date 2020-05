Der Chefredakteur des Ö1-Magazins gehört und Leiter des Ö1-Clubs wechselt mit 28. März in diese Funktion. Reissnegger ist seit 1979 im ORF in verschiedenen Funktionen für die Radiosender Ö3, Radio Wien und Ö1 tätig. Weiters war er als Programmplaner für TV und Radio in der Generalintendanz tätig.