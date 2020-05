Reisen mit dem triphone

Marco Polo's Footprint

Ab sofort gibt es neben kostenlosen auch opulentere Reiselektüre von tripwolf. Für Destinationen wie Amsterdam, Barcelona, New York, Frankreich, England, Spanien, etc. gibt es nicht nur inhaltlich sondern auch interaktiv deutlich erweiterte iPhone-Guides zum Preis von 4,99 Euro. So können Bilder hochegladen, Ziele bewertet, Empfehlungen abgegeben werden. Die Nutzer können sich Lokale in ihrer jeweiligen Umgebung anzeigen lassen und auch Orte und deren Sehenswürdigkeiten erstmals eintragen.



atmedia.at