de // Bertelsmann trauert um Reinhard Mohn. Der Unternehmer verstarb am 3. Oktober im Alter von 88 Jahren. Reinhard Mohn repräsentierte gemeinsam mit seiner Ehefrau Liz die fünfte Generation der Eigentümerfamilien Berteslmann/Mohn. Reinhard Mohn baut in 60 Jahren das Unternehmen zu einem der weltweit größten Medienkonzerne auf, das heute rund 100.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern beschäftigt.