Reifensystem.at rollt an

Die Plattform bildet das Angebot in seinen Qualitäts- und Preis-Varianten ab. Damit soll Transparenz geschaffen und Vergleichbarkeit hergestellt werden. In weiterer Folge steht Reifensystem.at Fachhändlern als Bestell-Werkzeug zur Verfügung.



Der damit verbundene Vertrieb erfolgt über Reifensystem Austria. Das Unternehmen ist für die Distribution in Österreich, Ungarn und der Slowakei verantwortlich.



Reifensystem.at liefert registrierten Nutzern kostenfreie Warenangebot-Informationen. Die Bezahlung ist transaktionsbezogen. Im Falle von Bestellungen wird ein Nutzungsentgelt in Rechnung gestellt.



