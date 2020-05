Reichweiten-Kumulation in West-Österreich

Das Kontakt-Volumen der Westkombi Plus genannten Reichweite kommt von Salzburg.com, Salzburg24.at, TT.com und VOL.at. Acht Werbeformate können zum Transport von Werbebotschaften eingesetzt werden.



Die gebuchten Werbekontakte werden von den, die Kombi vermarktenden Partner paritätisch gedrittelt und in die Märkte Salzburg, Tirol und Vorarlberg ausgeliefert. Das obligatorische Targeting sieht eine Kampagnen-Aussteuerung nach Frauen, Männer, Providern und Zeit vor.



Die Westkombi Plus soll für die drei Anbieter eine Lücke im Angebot überregionaler und österreichweiter Reichweiten schließen.



atmedia.at