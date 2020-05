Reichweite zählt nicht

Heimische Vorbeiwerber

"Das Publikum ist da und trotzdem wird die meiste Zeit an ihm vorbeigeworben", erklärte er dem WirtschaftsBlatt. Das stimmt. Aber auch in anderen Märkten werden Internet-Nutzung und -Reichweite nicht so monetarisiert wie möglich. In Österreich ist nur die Quote der Monetarisierung überdurchschnittlich niedrig.