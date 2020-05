Reichweite, der einzige Erfolgsgrund

at // "Wir sind ja auch nicht gerade dafür bekannt, sehr subtil aufzutreten - wenn wir was machen, kriegt man das schon mit". Das sagt Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer. Der Erfinder des Bandwettbewerbs "Soundcheck" nimmt zu Fragen der Österreicher-Quote in Ö3 Stellung. Kritiker, wie die EU-Abgeordnete oder auch Vertreter der Musikindustrie, behaupten, der Anteil österreichischer Musik an dem Radio-Programm beträgt weniger als fünf Prozent. Stadlbauer erklärt warum die Kritik "Schwachsinn" ist.