Reichl und Partner inszeniert United Optics

Laut Agentur geht es um die Herbst-Winter-Kollektion 2014 von United Optics. Das Kreativ- und Kommunikationskonzept dreht sich natürlich um die Brille sowie um die Inszenierung und Vermittlung von Mode- und Stilkompetenz von Fachoptikern.



Die entstandenen Bilder und Sujets werden künftig in Printmedien, auf Plakatwerbeträgern, am Point-of-Sale, auf Online-Werbeträgern und in der Social-Media-Welt auf Facebook zu sehen sein. Darüber sind die von Matthias Witzany gemachten Bilder im United Optics-Kundenmagazin Look zu sehen.