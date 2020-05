Regionauten erkunden sublokale Lebenszonen

Die Beiträge der Mitmach-Berichterstatter werden in den Zeitungen entsprechend ausgewiesen und mit den Online-Beiträgen des jeweiligen Regionauten verknüpft.



"Der mitmach-orientierte Ansatz der Regionauten ermöglicht es uns, sublokal in die Regionen zu gehen. Eine dermaßen tief gehende Lokalisierung ist mit einem klassischen redaktionellen Ansatz gar nicht möglich, da die Leute vor Ort in vielen Dingen viel näher an den Themen dran sind", reflektieren die beiden Regionalmedien Austria-Vorstände Michael Tillian und Werner Herics die seit etwa 2010 laufende Einbindung von Leser-Reportern in die Gratiszeitungen der Gruppe.