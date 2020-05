Regionalmedien Austria sind Social Media Star

Das ausgezeichnete Projekt lief während eines halben Jahres in Tirol. Das Fotogewinnspiel hatte unterschiedliche Monatsthemen. Die Bewerbung erfolgte in den zwölf Lokalausgaben der Bezirksblätter Tirol verknüpft mit MeinBezirk.at/Tirol.



"Das prämierte Projekt zeigt, dass derlei crossmedialen Aktivitäten keinen Selbstzweck darstellen und für Auftraggeber und -nehmer wirtschaftlich interessant sind", kommentiert Stefan Lassnig, Vorstand von Regionalmedien Austria, die Auszeichnung.



87 Projekte aus 27 Märkten wurden zum XMA Cross Media Award eingereicht. Und daraus jeweils drei in vier Kategorien ausgezeichnet.



An die Styria Group ging noch ein weiterer Social Media Star. Die kroatische Tageszeitung der Gruppe, 24sata, wurde für deren Facebook-Aktivitäten in der Wettbewerbskategorie Best Use of Facebook by a Newspaper mit einem zweiten Platz belohnt. 24sata musste sich allerdings nur von einer Facebook-App des britischen Tageszeitung The Guardian schlagen lassen.



atmedia.at