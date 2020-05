at // Die ORF-Regionalsendungen "Bundesland heute" waren am 26. Mai voller Verstösse gegen die im ORF-Gesetzt fixierten Werbebestimmungen. 19 Verletzungen der geltenden Richtlinien wurde beim Bundeskommunikationssenat zur Anzeigen gebracht. Daraus folgten 16 Urteile. Die Landesstudios Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich, Vorarlberg und Steiermark hielten sich nicht an die Werbebestimmungen und "irrten" sich in deren Auslegung.