at // Eine "Steuerungsgruppe" beginnt sich im Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen mit der Ausweitung der Marktforschung auf Online-Medien zu beschäftigen und soll etwaige Reformierungen des Instrumentatriums vorbereiten. Weiters will die Organisation nochmals über das Thema Gratiszeitungen nachdenken, wiewohl die Statuten dazu klar sind. Frühestens im März 2011 werden dann die Neuerungen der Media-Analyse in den Daten für 2010 sichtbar werden.