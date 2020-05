RedWorks und der Kaiser

atUnter dem Dach von Ogilvy Wien geht nun auch RedWorks an den Start. Die 2008 in Frankfurt und Düsseldorf gegründete Spezial-Agentur für die werbliche Druckvorstufe ist in Wien "als moderne Full-Service-Agentur für kleinere und mittlere Unternehmen" tätig und charakterisiert sich durch ihre "schlanke Struktur und Flexibilität".