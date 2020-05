Redesign für Vorarlberger Nachrichten

at // Alle Inhalte bleiben an ihrem Platz. Nur der Platz sieht ganz anders aus. So lässt sich das Erscheinungsbild der Vorarlberger Nachrichten nach dem 3. Dezember paraphrasieren. Das vom schwedischen Nachwuchsdesigner Per Boström entworfene Layout löst die, seit 20 Jahren bestehende Optik der Tageszeitung ab. Ziel dieses Redesigns ist, eine "übersichtlichere, noch besser lesbare - und noch ansprechender gestaltete Zeitung zu schaffen". Für dieses Ziel entscheidend war und ist die Einbindung des VN-Leserbeirats.