Red Bulletin startet in Großbritannien

at, uk // Die heute erschienene Ausgabe des Red Bulletin bringt zwei Neuerungen mit sich. Erstens liegt das Magazin der britischen Tageszeitung The Independent bei. Dieser Expansionsschritt erfolgt mittels 300.000 Stück Auflage. Zweitens "bewog uns dieser stolze Schritt dazu, uns im Layout des Heftes ein bisschen neu einzurichten" teilt die Redaktion mit und hat "da und dort ein paar Möbel verrückt und sogar ein neues Zimmer angelegt". Der Relaunch begann bei einer Format-Änderung. Das neue "Red Bulletin" ist eine Spur kleiner als bislang. Der weisse Rahmen ist weg; die Schriften adaptiert, die Bildsprache verändert und verbessert, die Heftstruktur optimiert etc. "Red Bulletin" ist im Grund neu und einen Schritt weiter. atmedia.at - siehe Cover