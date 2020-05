at, de // Red Bulletin baut die Reichweite in Deutschland aus. Das Magazin wird ab der, Ende Jänner erscheinenden Ausgabe 28 als Beilage zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung erscheinen. Die durchschnittlich verkaufte tägliche Auflage der Tageszeitung betrug im dritten Quartal 2009 von Montag bis Samstag 367.535 Stück. Red Bulletin liegt in Deutschland bislang dem Münchner Merkur und der TZ bei. atmedia.at