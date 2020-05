Red Bull Zero und die Bewegungsspender

atSenad Grosic fordert zum Spiel heraus. Und das gleichzeitig an drei Orten. Der BMX-Profi und Red Bull-Athlet hat dafür Helfer. Alleine mit Red Bull Zero schafft auch er es nicht parallel in Wien, Graz und Gerasdorf nördlich von Wien in Promotions für den Softdrink, der seit Anfang April im Getränke-Markt Österreich platziert wird, aufzutreten. Hinter Grosic stehen Initiative Media, Goldbach Media Austria sowie die beiden Out-of-Home-Spezialisten Digilight und ZiiCon.