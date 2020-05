Red Bull Tropos folgt Red Bull Stratos

at, intEin kleiner dimensioniertes Content Marketing-Projekt als es Red Bull Stratos war, exerziert das Red Bull Media House derzeit durch. Der russische und von Red Bull gesponserte Extremsportler Valery Rozov sprang aus der Nordflanke des Mount Everest um einen Wingsuit-Flug mit dem höchstgelegensten Absprungpunkt auf dem Erdball für sich zu verbuchen. Die Content Marketing-Kampagne ist vor sechs Tagen via YouTube angelaufen und führt auf die am 4. Juni 2013 erscheinende Ausgabe von Red Bulletin hin.