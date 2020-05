Red Bull realisiert effektivstes Sponsoring

Für das Sponsoring Index 2013-Ergebnis wurden "ausschließlich Konsumenten" befragt. Daher lässt sich das Ergebnis und die Reihung als direkte Wirksamkeit von Sponsoring-Aktivitäten auf das Image von Marken und auf die Kaufbereitschaft bei Konsumenten interpretieren.



Außerdem wurde in der Studie ein, wie es dazu heißt, "einheitliches Bewertungsmodell" angewandt und Analysedaten mit investierten Rechte-Budgets verknüpft, wodurch sich Rückschlüsse auf die Effizienz der einzelnen Sponsoring-Engagements ziehen lassen.

Red Bull - 83,4 Index-Punkte Adidas - 80,65 Nike - 77,29 Mercedes-Benz - 76,24 Coca-Cola - 75,42 Audi - 75,4 Volkswagen - 70,12 Sparkasse - 69,08 BMW - 65,41 Puma - 65,39

Quelle: Deutscher Sponsoring-Index 2013

Red Bulls Erstplatzierung wird vorrangig auf Red Bull Stratos zurückgeführt. Damit verdiente sich die Marke nicht nur weltweit Media sondern schaffte in den Wahrnehmungsdimensionen Bekanntheit, Authentizität, Emotionalität und Aktivierung überdurchschnittliche Werte.



Den 35 Prozent der für die Studie 9.323 Befragten im Alter von 14 bis 79 Jahren nahmen Red Bull als Sponsor in Deutschland wahr. Der Schnitt über alle erfaßten Marken liegt hier bei 15 Prozent. 85 Prozent dieses Panels sind der Ansicht, dass die Sponsoring-Aktivitäten gut zu Marke passen. Der Schnitt beträgt hier 75 Prozent. 82 Prozent, bei einem 70-Prozent-Schnitt, sagt das Red Bull-Engagement "sehr gut" zu und 47 Prozent der Konsumenten wurden "auch an anderer STelle auf die Sponsoring-Aktivitäten" der Marke aufmerksam. Hier liegt der Durchschnitt bei 38 Prozent.



Und der Einsatz von Red Bull, also nicht jener um Nummer eins dieses Index-Rankings zu werden, wird mit 20 Millionen Euro Sponsoring-Budget in Deutschland beziffert. Was wiederum als "hocheffizienter Sponsoringeinsatz" im Index klassifiziert wird. Allerdings wurde in der Effizienz-Analyse Red Bull Stratos, als internationales Projekt geführt, nicht berücksichtigt.