Red Bull Mobile vor Deutschland-Expansion

Laut manager magazin läuft die Planung mit Telefónica O2. Die Partnerschaft ähnelt jener mit A1 Telekom Austria in Österreich. Das Produkt Red Bull Mobile umfasst Sprachtelefonie, Internet-Services und Medien-Inhalte wie Red Bull TV. Ein entsprechender Tarif ist in Vorbereitung und soll im Herbst eingeführt werden. Bestätigung dafür liegt dem manager magazin nicht vor. In den vergangenen Wochen wurde Red Bull Mobile im ungarischen Markt gelauncht. Weitere Expansionsplanungen laufen.