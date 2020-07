Red Bull Media House erweitert Bild-Content-Angebot

Über Red Bull Photography vermarktet und vertreibt das Medien-Unternehmen Bilder, die sich um mehr als Extremsport und um beispielsweise Lifestyle, Landschaften, Kultur, Porträts, etc. drehen und redaktionell wie auch in der lizenzierten Nutzung eingesetzt werden sollen.



Die Bilder liefern für Red Bull weltweit arbeitende Fotografen. Dazu gehören auch die Österreicher Stefan Voitl, Philip Platzer und Jörg Mitter.



Red Bull Photography ist auch ein Marken-Spielplatz für Kooperationspartner. Den Start macht Nokia Lumia. Die Fotografen der Bildagentur loten mit dem Smartphone Grenzen der mobilen Kreativität aus und setzen eine Marken-Kooperation in die Tat um.