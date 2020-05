Red Bull gründet neues TV-Unternehmen

Als Unternehmenszweck des neuen Unternehmens ist laut Firmenbuch lapidar „Dienstleistungen und Beratung im Medienbereich“ ausgewiesen.



Der Unternehmensname veranlaßt zu der Mutmaßung, dass der Konzern an einem globalen Sender tüftle. Zeitlich zu dieser erfolgten Unternehmensgründung tauchen auch Gerüchte über einen englischsprachigen Red-Bull-TV-Sender auf. Der Branchendienst Kontakter kolportiert, dass dieses Programm 2015 auf Sendung gehen könnte und auf Dokumentationen setzen. Davon hat das Medien-Unternehmen bereits einiges in seinem Archiv: Zum Einen gibt es einen großen Programmstock bei Red Bull TV. Zum Anderen liefert das Tochter-Unternehmen Terra Mater Factual Studios international preisgekrönte Terra Mater-Produktionen.



Im Red Bull Mediahouse stößt man im Nachfragen auf bekannte Kommunikationsmechanismen. Man will die Pläne nicht erläutern. "Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir entsprechend unserer Philosophie über mögliche geplante Projekte, die noch nicht ausgereift sind beziehungsweise in weiter Zukunft liegen, keine Auskunft geben können," wird die atmedia.at-Anfrage beantwortet.