Red Bull beflügelt YouTube

Dieser Weiterentwicklungsschritt wird im Jänner 2012 abgeschlossen sein und kennzeichnet sich, wie Red Bull Media House derzeit umsetzt, durch noch mehr Zuschauer- und Nutzerorientierung aus.



Künftig werden in dem Channel Serien über den Alltag von Athleten - Beispiel hierfür mag das The Atherton Project über die Mountainbike-Geschwister Atherton, das auf Servus TV zu sehen ist - sowie Wettkämpfe zu sehen sein.



Dazu noch eine Zahl, die die vergangene Reichweiten-Beziehung zwischen Red Bull und YouTube beziffert. Seit 2007 generierte der Brand-Content "über 300 Millionen Zuseher". Hier handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Brutto-Wert an Video-Views. Grundsätzlich darf man diese Kontaktquote auch als branding-relevante AdImpression-Grösse ansetzen.



