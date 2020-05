Recruiting-Effektivität mit Whizper

Stellenausschreibende Unternehmen versehen ihre Inserate mit einem Whizper-Button und loben damit eine Erfolgsprämie für die Empfehlung des Jobs aus. Über diesen Button können Menschen die so gekennzeichneten Jobs innerhalb ihrer Communities und Netzwerk an, nach ihrer Ansicht nach, in Frage kommende Job-Anwärter verteilen. Sie sind die Whizperer. Und sie erhalten für eine erfolgreiche Vermittlung die ausgelobte Prämie.



Voraussetzung für die Prämien-Fälligkeit und -Auszahlung ist die per Tracking untermauerte Nachvollziehbarkeit der Empfehlung zwischen Whizperer und dem künftigen Mitarbeiter, der neuen Mitarbeiterin eines Unternehmens.



Peter Wind, Managing Director von wzpr, will damit ein latentes Problem von drei Viertel österreichischer Unternehmen im Recruiting mitlösen: das Finden neuer Mitarbeiter. "Das Wissen eines Freundes- und Bekanntenkreises kann hier wertvolle Hilfestellung bieten", erklärt Wind. Denn "Unternehmen können mit unserem Service auch Menschen erreichen, die nicht aktiv auf Jobsuche sind und einer interessanten Karriere-Chance positiv gegenüberstehen", ergänzt er.



Whizper steigert als die Effektivität der Personalsuche.



Auf dem Online-Stellenmarkt Careesma.at wird dieses Recruting-Service implementiert. "Whizper ist für Job-Empfehler finanziell reizvoll, nützt persönliche Kontakte und Social Media auf einfache und effektive Weise", kommentiert Careesma.at-Geschäftsführer Wolfgang Kowatsch diese Integration, "mit der wir kontinuierlich unser Service-Niveau ausbauen".



atmedia.at