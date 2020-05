Recma-A für MediaCom

Der Grade A ist eine Kennziffer für die kundenseitige Dynamik der Agentur und liefert eine Gewichtung hinsichtlich gewonnner Neukunden und verlorener Kunden. Diese Beurteilung erfolgte im Rahmen des Recma Compitches Report.



Paul Hetfleisch, New Business Director MediaCom Vienna, kommentiert diese Zertifizierung so: " Recma hat uns heuer schon im Februar als einzige Media-Agentur in Österreich mit 'dominant' eingestuft. 'Grade A' im Compitches Report ist ein entscheidender Baustein dazu."



atmedia.at