reBuy expandiert nach Österreich

Und zwar kauft reBuy derartige Produkte, die über einen EAN-Code verfügen nach Prüfung an. "Verkäufer packen alle Artikel, die sie verkaufen möchten, in ein Paket und schicken es zum Festpreis an reBuy. Sobald die Ware überprüft wurde, können sich die Kunden die Gutschrift dafür auf ihr Konto überweisen lassen", beschreibt reBuy-Gründer und -Geschäftsführer Lawrence Leuschner die Abwicklung.



