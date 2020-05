Re-Monopolisierung über den Kanal

at // Die Zeichen, dass der Wettbewerb am österreichischen Telekommunikationsmarkt zum Erliegen kommt, werden immer deutlicher sichtbar. Der Provider-Verband ISPA "befürchtet, dass es zu einem Zusammenschluss zwischen Telekom Austria und CableRunner Austria gekommen ist". Der Verband wertet diese Verbindung als "weiteren Schritt in Richtung Re-Monopolisierung des österreichischen Telekom-Marktes". CableRunner Austria verlegt Glasfaserkabel-Infrastruktur über die Wiener Kanalisation und verfügt über Zugang zu allen Wiener Haushalten. CableRunner ist eine Lösung der zur Stadt Wien gehörenden Magistratsabteilung 30 Wien Kanal. atmedia.at