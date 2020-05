int // Publicis schließt die Übernahme von Razorfish ab. Publicis zahlt für das Multimedia-Unternehmen an Microsoft 286,8 Millionen US-Dollar in bar und 6,5 Millionen Aktien. Dadurch hält Microsoft einen 3,3-Prozent-Anteil an der Publicis Groupe. Razorfish wird strukturell VivaKi zugeordnet.