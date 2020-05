Rat schickt Rat

at // Im heutigen Ministerrat bestellt die Regierung "ihre" Vertreter im ORF-Stiftungsrat. Die SPÖ hält an Thomas Drozda, Harald Glatz, Stefan Muhm und Karl Krammer fest. Gundi Wentner wird von Sieglinde Gahleitner und Heinz Lederer von Rudolf Ertl abgelöst. Beide gelten als Vertreter der Kanzler-Ära Gusenbauer. Muhm folgt dem Anwalt Michael Pilz nach. Als sicher gilt, dass Paul Lendvai als zuwenig neutral durch Alexander Hartig, Vorstand der Constantia Industrie AG abgelöst wird. Die ÖVP hält sich, wie in medienpolitischen Angelegenheiten üblich, bedeckt. Kleine Zeitung, Seite 58; Wiener Zeitung, Seite 19; Kurier, Seite 7