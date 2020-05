Rapid Wien und Drei kooperieren

Werner Kuhn, General Manager von SK Rapid Wien, spricht in diesem Zusammenhang von einer "Sehr individuellen Kooperation", die Drei, dem Klub und dessen Fans "echten Mehrwert bringt".



Rudolf Schrefl, Chief Commercial Officer von Drei, kann hier eine, mit Orange Austria begonnene Kooperation fortsetzen, die zunächst für die angelaufene Meisterschaftssaison 2012/13 gilt.



Drei und SK Rapid Wien bieten gemeinsam Tickets für die Heimspiele der Mannschaft und Treffen mit den Fussballern des Teams. Dazu zählen auch die Auftritt des Clubs in der UEFA Europa League. Weiters sind in dem gemeinsamen Paket Stadionführungen, Promotion-Auftritte und Autogrammstunden enthalten.



