Rapid verliert, Puls 4 gewinnt

atDie Drei-zu-Null-Niederlage des SK Rapid gegen FC Porto in der ersten Gruppenphase-Spielrunde der UEFA Europa League brachte Puls 4 für deren Live-Übertragung eine überdurchschnittliche Quote. In der ersten Hälfte sahen im Schnitt 259.000 Zuschauer ab zwölf Jahren das Spiel. Spitzenwert in den ersten 45 Minuten waren 285.000 Zuschauer.