Randspringen vom Plakat verboten

atLowe GGK gestaltet das Juli-Motiv des Epamedia-Plakatkalenders. Das Außenwerbe-Unternehmen affichiert an Plakatstellen in Österreich Sujets von Werbe-Agenturen, die als Plätze zur Veranschaulichung von Kreativität am Medium abseits der gewohnten Botschaften dienen.