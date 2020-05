Ran an die Venus!

atAuf Gold, Silber und Bronze verzichtet man nicht gerne! Die erste Gelegenheit in diesem Jahr sich für seine Kreationen mit edlem Metall in Form einer Venus oder mehrere dieser Trophäen in die Agentur zu stellen, ist der beginnende Wettbewerb des Creativ Club Austria. Bis 23. Jänner läuft die Einreichfrist. Und auf Nachreichfristen hoffen nur Hasardeure, nicht?