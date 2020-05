Raiffeisen kooperiert mit Sofort

at, de, euDie Sofort AG, Betreiber der Online-Payment-Lösung Sofort, wird strategischer Partner der Raiffeisen Bankengruppe Österreich. Diese baut damit ihr Online-Banking-Angebot aus und stellt ihren Kunden eine weitere Möglichkeit zum länder- und währungsübergreifenden Bezahlen an. Sofort, in München ansässige, forciert über diese Kooperation die Internationalisierung.