atRadio Stephansdom nutzt die via UPC zur Verfügung stehenden Möglichkeiten um die technische Reichweite zu erhöhen, das Sendegebiet zu erweitern und um neue Hörer zu gewinnen. Über diesen Distributionsweg, einer digitalen Versorgung, ist das Programm künftig in Regionen der Steiermark, Oberösterreichs, Kärntens und künftig auch in Tirol zu hören.