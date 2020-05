Radio holt Österreicher aus Federn

Dieses Nutzungsverhalten bestätigt die Momentaufnahmen-Studie "MindMinutes" von Mindshare Österreich. Abgesehen von der Nebenbei-Funktion der Radioprogramme werden deren Mobilität - sie lassen sich im Auto, in Smartphones "mitnehmen" - und deren weithin akzeptierten Programm-Inhalte als Vorteile genannt.



59 Prozent der Österreicher hören morgens nur Radio. Sieben Prozent sehen fern. Neun Prozent sind Kombinationsnutzer.



Die Frühstücks-TV-Nutzung in Österreich etabliert sich, liegt aber aufgrund deren späten Einführung noch deutlich hinter deren Nutzung in anderen Medienmärkten. In Deutschland erreichen die verfügbaren Formate in der Nutzergruppe ab 14 Jahren zwischen 8 und 18 Prozent.



atmedia.at